Mersin'de bir kişi aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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