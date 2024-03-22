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        'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 17 gözaltı

        MERSİN merkezli 7 ilde 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuran kişileri kapora veya güvence bedeli altında para alarak dolandıran 17 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:45
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        'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 17 gözaltı
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        MERSİN merkezli 7 ilde 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuran kişileri kapora veya güvence bedeli altında para alarak dolandıran 17 şüpheli, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuran kişileri kapora veya güvence bedeli altında para alarak dolandıran şüphelileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, Mersin merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Mersin'de 9, Van'da 3, Adana'da 1, Antalya'da 1, Kahramanmaraş'ta 1, Muğla'da 1 ve Mardin'de 1 kişi olmak üzere toplamda 17 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konulurken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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