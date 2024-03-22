Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesinde konsol kirişi kuruldu

AKKUYU Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü güç ünitesinde, gövde ve yönlendirici plaka ile birlikte kor tutucu ekipmanının bileşenlerinden olan konsol kirişi, tasarım konumuna yerleştirildi. Güvenlik sisteminin önemli parçalarından olan konsol kirişi, reaktör tesisinde bulunan diğer bileşenlerin kurulumuna kolaylık sağlıyor.

Ağırlığı 166 ton, çapı 9,5 metre, yüksekliği ise 2,3 metre olan ekipman, 4’üncü ünitenin basınç kabının alt kısmında bulunuyor. Oldukça büyük bir metal ekipman olan konsol kirişi, 6 ayrı parçadan oluşuyor. Bu parçalar, kuru koruma kabı ve kılavuz plakayı soğutmaya yarayan hava beslemesi sistemi için bir hava kolektörü alanı, şaft betonuna sabitlemek için destek ayakları, buhar çıkarma boruları, bakım için bir işlem koridoru, sensör koruması için kapak boruları ve reaktör şaftına hava erişimi için hava kanalı gibi bileşenleri barındırıyor. Su temini, buhar giderme ve havalandırmanın yanı sıra ölçüm cihazları için iletişim geçişini düzenlemek üzere tasarlanan konsol kirişi, güvenlik sisteminin önemli bir parçası olma özelliğini taşıyor.