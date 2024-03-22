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        Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesinde konsol kirişi kuruldu

        AKKUYU Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, gövde ve yönlendirici plaka ile birlikte kor tutucu ekipmanının bileşenlerinden olan konsol kirişi, tasarım konumuna yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:20
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        Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesinde konsol kirişi kuruldu
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        AKKUYU Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü güç ünitesinde, gövde ve yönlendirici plaka ile birlikte kor tutucu ekipmanının bileşenlerinden olan konsol kirişi, tasarım konumuna yerleştirildi. Güvenlik sisteminin önemli parçalarından olan konsol kirişi, reaktör tesisinde bulunan diğer bileşenlerin kurulumuna kolaylık sağlıyor.

        Ağırlığı 166 ton, çapı 9,5 metre, yüksekliği ise 2,3 metre olan ekipman, 4’üncü ünitenin basınç kabının alt kısmında bulunuyor. Oldukça büyük bir metal ekipman olan konsol kirişi, 6 ayrı parçadan oluşuyor. Bu parçalar, kuru koruma kabı ve kılavuz plakayı soğutmaya yarayan hava beslemesi sistemi için bir hava kolektörü alanı, şaft betonuna sabitlemek için destek ayakları, buhar çıkarma boruları, bakım için bir işlem koridoru, sensör koruması için kapak boruları ve reaktör şaftına hava erişimi için hava kanalı gibi bileşenleri barındırıyor. Su temini, buhar giderme ve havalandırmanın yanı sıra ölçüm cihazları için iletişim geçişini düzenlemek üzere tasarlanan konsol kirişi, güvenlik sisteminin önemli bir parçası olma özelliğini taşıyor.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Akkuyu NGS projesinde görev alan Rus ve Türk uzmanlar, çeşitli reaktör tesisi yapılarının kurulumunda geniş deneyime sahipler. 4’üncü ünitede konsol kirişinin kurulumu mükemmel bir şekilde gerçekleştirildi. Tüm operasyon sadece 3 saat sürdü. Bir sonraki aşamada yönlendirme plakası ve reaktörün kuru koruması kurulacak. 4’üncü ünitede ve diğer Akkuyu NGS tesislerinde montaj çalışmaları tüm standartlara ve güvenlik kurallarına uygun şekilde yürütülüyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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