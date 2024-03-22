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        Mersin'de aranan 88 şüpheliye gözaltı

        MERSİN'deçeşitli suçlardan aranan 88 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:27 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:30
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        Mersin'de aranan 88 şüpheliye gözaltı
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        MERSİN'deçeşitli suçlardan aranan 88 şüpheli, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 'dolandırıcılık', 'yaralama', 'fuhuş amacıyla yer temin etmek', 'hırsızlık', 'tehdit, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 30 adrese yapılan baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Kent genelinde de aranan 78 kişi, polisin çalışması ile yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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