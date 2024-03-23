Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü, yeğeni yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin girişinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ali Kaymaz (30) idaresindeki bisiklete çarptı.

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