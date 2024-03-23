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        GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişinin aracında ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, bir kişinin aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:21
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        GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişinin aracında ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, bir kişinin aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda 21 Mart'ta aracın sürücü koltuğundaki M.S'nin boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasına yönelik jandarma ekipleri çalışmasını sürdürdü.

        Bu kapsamda, olayın şüphelilerinden olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu C.M. (34) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Gülnar'da 21 Mart'ta, Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ölen kişinin M.S. olduğunu belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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