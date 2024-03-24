MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Biz mavi belediyecilik yapacağız, biz kent yoksulluğunu yeneceğiz. Biz '3A diyoruz'; akıl, adalet, ahlak. '3’b' diyoruz bu toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz diyoruz” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için geldiği Mersin'de, Tarsus Belediyesi'nce yapılan İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Sporcu Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törenin ardından İnce, esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyareti sonrasında Kurtuluş Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İnce, “Böyle Atatürk’ün partisi mi olur? Atatürkçü bizleriz, milliyetçi bizleriz, yurtsever bizleriz, cumhuriyet bizleriz, memleket partisidir Atatürkçülerin partisi. Çok değil 10 ay önce hep şu söyleniyordu 'Seçimleri alıyoruz yüzde 60’la kazanıyoruz. İnce sen engel olma kenara çekil'. 'Kandırıyorsunuz milleti' dedim tehditler yağdırdılar 'iyi çekiliyorum' dedim, gördük boylarının ölçüsünü aldılar. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Erdoğan’ın partisine oy vermezsen Erdoğan tehdit ediyor. Ne diyor 'benim partim seçilmezse yardım etmem' diyor. Peki muhalefet ne diyor 'ben gelmezsem Erdoğan gelir'. İkisi de bir korku, bir tehdit üzerine siyaset yapıyorlar. Biz öyle değiliz. Biz mavi belediyecilik yapacağız, biz kent yoksulluğunu yeneceğiz. Biz '3A diyoruz'; akıl, adalet, ahlak. '3’b' diyoruz bu toplumu barıştıracağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz diyoruz” dedi. İnce, konuşmasının ardından iftar programına katıldı.