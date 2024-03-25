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        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

        Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:19 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:19
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        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden çeşitli sahte ilanlarla vatandaşı mağdur eden ve araç almak isteyenleri "sazan sarmalı" yöntemiyle organize şekilde dolandıran 38 kişinin kimliklerini tespit etti.

        Ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda zanlılardan 32'si gözaltına alındı, adreslerde 70 cep telefonu, ruhsatsız 4 silah, para atma makinesi, farklı kişilere ait 62 banka kartı ile 120 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

        Adreslerinde bulunamayan 6 kişi aranıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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