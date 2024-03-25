ÇBK Mersin, adını yarı finale yazdırdı
SALON:Edip BuranHAKEMLER: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver ÖzemreÇBK MERSİN: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Kuanitra Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5OGM ORMANSPOR: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Aleksandra Katanic 13, Banu Şimşek 41'İNCİ PERİYOT: 19-19İLK YARI: 42-383'ÜNCÜ PERİYOT: 61-555 FAUL: 37:27 Kuanitra Holingsvorth (ÇBK Mersin)Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi 2'nci maçında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 85-76 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.
SALON:Edip Buran
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Kuanitra Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5
OGM ORMANSPOR: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Aleksandra Katanic 13, Banu Şimşek 4
1'İNCİ PERİYOT: 19-19
İLK YARI: 42-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-55
5 FAUL: 37:27 Kuanitra Holingsvorth (ÇBK Mersin)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi 2'nci maçında ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 85-76 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.
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