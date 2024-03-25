180 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon: 32 gözaltı

MERSİN'de kopya siteler yapıp ilan vererek ya da internet üzerinden araç almak isteyenleri sazan sarmalı yöntemiyle dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 32 kişi yakalandı. Şüphelilerin 180 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan şebeke üyelerini takibe aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelilerin sosyal medya platformlarının market bölümünün ve bilinen internet sitelerinin sahte linkini üretmek suretiyle bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları verdiği, hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak aradıklarını söyleyip para talep ettikleri veya internet sitelerinden araç almak isteyenleri sazan sarmalı yöntemiyle organize bir şekilde dolandırdıklarını saptadı. Polis, kimliğini belirledikleri şüphelilerin yaklaşık 180 milyon liralık vurgun yaptığını tespit etti.