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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Mersin'de temaslarda bulundu

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 20:29 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:29
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Mersin'de temaslarda bulundu
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Oruç, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunu ve esnafı ziyaret etti.

        Daha sonra partisinin Kazanlı Mahallesi'nde gerçekleşen yürüyüş programına katılan Oruç, partililerle selamlaştı.

        Oruç, partisinin seçim irtibat bürosunda biten yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemini anlatarak, "Geçmiş yönetim deneyimlerimize baktığınız zaman bütün mahallelerimize ayrım yapmadan, 'Bu bana oy vermiş, bu bana oy vermemiş' gibi bir ayrım yapmadan bizler eşit hizmet için varız. Burada eşit hizmeti hep beraber sağlayacağız." dedi.

        Yerel seçime sayılı günlerin kaldığını dile getiren Oruç, "DEM Parti nerede seçimleri kazanırsa bizim yapacağımız ilk iş, belediyeyi siz değerli halkımızla beraber yönetmektir. Sizler gelip belediyenin açık, şeffaf bir şekilde meclis toplantılarının tamamına katılabileceksiniz." diye konuştu.

        Oruç daha sonra partisinin Şevketsümer Mahallesi'ndeki Akdeniz İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen iftara katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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