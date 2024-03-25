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        Mersin'de devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:53 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:53
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        Mersin'de devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

        Ü.G'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan 33 AHG 159 plakalı otobüs, Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı.

        Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Servisteki işçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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