Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı açıldı

Bu laboratuvarın Silifke'nin yanı sıra Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden gelecek hastalara da hizmet vereceğini ifade eden Güngör, vatandaşların rahatsızlıklarında Mersin'e kadar gitmesine gerek kalmayacağını belirtti.

Burada yaptığı açıklamada Güngör, anjiyografi cihazıyla 3 hastayı tedavi ettiklerini söyledi.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Güngör ve hastanede görev yapan doktorlar 25 Mart'ta hizmete başlayan Anjiyografi Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

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