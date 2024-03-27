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        Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı açıldı

        Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:47
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        Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı açıldı
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        Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı hizmet vermeye başladı.

        Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Güngör ve hastanede görev yapan doktorlar 25 Mart'ta hizmete başlayan Anjiyografi Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

        Burada yaptığı açıklamada Güngör, anjiyografi cihazıyla 3 hastayı tedavi ettiklerini söyledi.

        Bu laboratuvarın Silifke'nin yanı sıra Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden gelecek hastalara da hizmet vereceğini ifade eden Güngör, vatandaşların rahatsızlıklarında Mersin'e kadar gitmesine gerek kalmayacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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