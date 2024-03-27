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        Mersin'deki kokain soruşturmasında yakalanan emekli akademisyen adli kontrolle salıverildi

        Mersin Limanı'nda geçen yıl 54 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan emekli akademisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:32
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        Mersin'deki kokain soruşturmasında yakalanan emekli akademisyen adli kontrolle salıverildi
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        Mersin Limanı'nda geçen yıl 54 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan emekli akademisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Kasım 2023'te limanda 54 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, tutuklanan 5 zanlıdan E.A. ile irtibatının bulunduğunun belirlenmesi üzerine 23 Mart'ta İstanbul'da jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Mersin'e getirilen emekli akademisyen A.N.E'nin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2023'te Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, yakalanan 10 şüpheliden E.A, B.A.K, T.S, M.A. ve M.D. tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, tutuklanan 5 zanlıdan E.A. ile irtibatının bulunduğu belirlenen A.N.E. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, HDP'nin kapatılması istemiyle 2021'de hazırladığı iddianamede, siyasi yasak talep edilen kişiler arasında yer alan A.N.E'nin İstanbul'da olduğu tespit edilmiş, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Mart'ta gözaltına alınan şüpheli kente getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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