Mersin'deki kokain soruşturmasında yakalanan emekli akademisyen adli kontrolle salıverildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2023'te Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, yakalanan 10 şüpheliden E.A, B.A.K, T.S, M.A. ve M.D. tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Kasım 2023'te limanda 54 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, tutuklanan 5 zanlıdan E.A. ile irtibatının bulunduğunun belirlenmesi üzerine 23 Mart'ta İstanbul'da jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Mersin'e getirilen emekli akademisyen A.N.E'nin işlemleri tamamlandı.

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