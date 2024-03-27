Silifke'de CHP itiraz etti, belediyenin yeni hizmet binasının açılışı tören öncesi ertelendi

MERSİN'in Silifke ilçesinde açılışı günler öncesinde duyurulan belediye yeni hizmet binası, CHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz nedeniyle tören öncesi ertelendi.

Toroslar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00'da açılması planlanan Silifke Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılış töreni CHP'nin yaptığı itiraz sonucu, seçim yasakları nedeniyle ertelendi. Programın daha önceden duyurulması nedeniyle düzenlenen etkinliğe MHP MYK Üyesi ve Mersin Milletvekili Levent Uysal, AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Emre Celal Gül, MHP Silifke İlçe Başkanı Kıvanç Derya, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

‘AÇILIŞIMIZA İTİRAZI TEBLİGATLA ÖĞRENDİK’ Etkinlikte yaptığı konuşmada, halktan özür dileyen MHP Silifke Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Sadık Altınok, "Yeni belediye binamızı 10 ay gibi kısa bir zamanda bitirip sizlerin hizmetine sunduk. Fakat belediye binamızın açılışını hizmetlere her zaman karşı çıkan CHP zihniyetinin şikayeti üzerine bugün burada yapamıyoruz. Geçmiş dönem belediye başkanı ve ilçe başkanının açılışımıza itiraz ettiklerini, bugün Yüksek Seçim Kurulu ve kaymakamlık imzalı tarafımıza bildirilen tebligatlarla öğrendik” dedi.

Altınok, itiraz nedeniyle ertelenen açılışı seçimleri kazanıp gerçekleştireceklerini söyleyerek, “Bugün yapacağımız açılışımızı, kurdele kesimi, havai fişek gösterimizi ve açılış merasimimizi kısıtlayabilirler. Ama biz hep beraber birlik ve beraberlik içinde güçlü irademizi koruyarak coşkumuzu kaybetmeden, sizlerin de desteğiyle seçimleri kazanıp belediye binamızı yine beraber coşkuyla açacağız. Bugün için sizlerden özür diliyorum. Allah izin verirse bayramdan sonra büyük bir coşkuyla, başkanlarımızla, vekillerimizle, bakanlarımızla birlikte nice belediye binaları açılışı yapacağız. Sizlerle beraber daha coşkulu bir şekilde yapacağız" diye konuştu.