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        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:27
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        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 4 kişi takibe alındı.

        Çalışmalarda, daha önce satılan silahlarından birinin "şüpheli ölüm" olayında kullandığı saptandı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, tabanca, av tüfeği, dürbün, 3 bıçak, 2 şarjör ve 37 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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