MDOB, "Evita Müzikali"nin prömiyerini yaptı

Prömiyere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın’ın rejisörlüğü ile orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov'un üstlendiği müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

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