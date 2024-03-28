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        MDOB, "Evita Müzikali"nin prömiyerini yaptı

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Evita Müzikali"nin prömiyerini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 23:23 Güncelleme: 28.03.2024 - 23:23
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        MDOB, "Evita Müzikali"nin prömiyerini yaptı
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Evita Müzikali"nin prömiyerini gerçekleştirdi.

        Librettosunu Tim Rice'ın yazdığı, Andrew Lloyd Webber'in müzikleri ile hazırlanan müzikalin prömiyeri, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın’ın rejisörlüğü ile orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov'un üstlendiği müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

        Eserde dekor tasarımı Özlem Topuz, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz ve koreograf tasarımı Emre Karaca imzası taşıyor.

        Kapalı gişe sahnelenen müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatıldı.

        Prömiyere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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