Mersin'de safra kesesindeki taş bağırsağına ulaşan kadın ameliyat edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, safra kesesindeki 3 santimetrelik taşın bağırsağına ulaşması nedeniyle şiddetli ağrılar çeken 80 yaşındaki Nazmiye Yıldırım, ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.
İlçedeki bir özel hastaneden yapılan açıklamaya göre, 3 çocuk annesi Yıldırım, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Buradaki kontrollerde, Yıldırım'ın safra kesesindeki taşın 12 parmak bağırsağını delerek içine girdiği tespit edildi.
Yıldırım'ın yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından bağırsağındaki 3 santimetrelik taş çıkarıldı.
Tedavisi tamamlanan Yıldırım, sağlığına kavuştu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Mehmet Ali Sun, 3 santimetrelik taşın vücuttan çıkarıldığını belirterek, "33 yıllık cerrahım, bu olaya daha önce sadece bir kez rastlamıştım. Çok nadir görülen bir durum." ifadesini kullandı.