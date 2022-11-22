Mersin'de safra kesesindeki taş bağırsağına ulaşan kadın ameliyat edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, safra kesesindeki 3 santimetrelik taşın bağırsağına ulaşması nedeniyle şiddetli ağrılar çeken 80 yaşındaki Nazmiye Yıldırım, ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

İlçedeki bir özel hastaneden yapılan açıklamaya göre, 3 çocuk annesi Yıldırım, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Buradaki kontrollerde, Yıldırım'ın safra kesesindeki taşın 12 parmak bağırsağını delerek içine girdiği tespit edildi.

Yıldırım'ın yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından bağırsağındaki 3 santimetrelik taş çıkarıldı.

Tedavisi tamamlanan Yıldırım, sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Mehmet Ali Sun, 3 santimetrelik taşın vücuttan çıkarıldığını belirterek, "33 yıllık cerrahım, bu olaya daha önce sadece bir kez rastlamıştım. Çok nadir görülen bir durum." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.