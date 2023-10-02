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        Mersin'de yağlık zeytinde hasat başladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, hasadı yapılan yağlık zeytinler sıkım için fabrikalara götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:05
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        Mersin'de yağlık zeytinde hasat başladı
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        Mersin’in Erdemli ilçesinde, hasadı yapılan yağlık zeytinler sıkım için fabrikalara götürüldü.

        Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, yaklaşık 7 bin 368 dekarda üretilen zeytinde hasat mesaisi başladı.

        İşçiler tarafından toplanıp sandıklara yerleştirilen ürünler, kamyonetlerle zeytinyağı fabrikalarına taşındı.

        Zeytinyağı işleme tesisi sahibi Muhammed Gök, gazetecilere, hasat sezonunun erken başladığını söyledi.

        Ürün kalitesine değinen Gök, "Yağdaki ölçümlerde çıkan değerler istediğimiz gibi. Zeytinyağının litresi şu anda toptan satışta 170-180 lira. Fiyatların üretimdeki kaybı karşılayacağını düşünüyoruz." dedi.

        Zeytin üretici Uğur Ersöz de zeytinyağı fiyatından memnun olduklarını kaydetti.

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