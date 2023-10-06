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        Mersin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Mersin ve Adana'da, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden "Forex ve kripto para yatırımı" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:25
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        Mersin merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Mersin ve Adana'da, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden "Forex ve kripto para yatırımı" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan iletişime geçtikleri kişileri dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, sosyal medyada sahte hesap oluşturan şüphelilerin, mesaj yoluyla irtibata geçtikleri kişilerin hesaplarını "tuzak" linklerle ele geçirdikleri ve söz konusu hesaplarda yüksek miktarda para kazanıldığına ilişkin dekont ve yazıların bulunduğu paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

        Çalışmalarda, iletişime geçtikleri kişilere "Forex ve kripto para " ile iddia yatırımı gibi işlemlerde yüksek kazanç sağlama konusunda ikna ettiği anlaşılan şüphelilerin, daha sonra kazandıklarına dair sahte dekontlar gönderdikleri kişilerden kazançlarını almaları için "vergi ödemesi" altında para istedikleri, ödeme yapmayanlara "sahte avukat" profilleriyle dava açılacağını ve icra takibi başlatılacağını söyleyerek korkuttukları belirlendi.

        - Banka hesaplarına 164 milyon lira transfer tespit edildi

        Öte yandan, dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalar, şans oyunları firmaları ve GSM operatörleri desteğiyle yapılan araştırmalarda, şüphelilerin banka hesaplarına 164 milyon 148 bin 414 lira transfer yapıldığı, kazançlarla da Bitcoin, altın ve araç alımı yapıldığı saptandı.

        Yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu 20 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Adana'daki adreslere operasyon düzenlendi.

        Dron ve özel hareket polislerinin de destek verdiği baskınlarda 14 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde 16 telefon, 12 SIM kart, 2'şer harici bellek, hafıza kartı, tablet, dizüstü bilgisayar, 5 sabit disk ve yazılabilir CD ile 7 bin lira, 400 bin lira değerinde çek ve 310 bin 700 lira para transferi yapıldığına dair dekont ele geçirildi.

        Operasyonda, kazançlarla satın alındığı belirlenen 2 otomobil ve kamyonete de el konuldu.

        Polisin, adresinde bulunmayan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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