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        Mersin'de yayla evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:14
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        Mersin'de yayla evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yarenler, Koyuncu ve Tabiye mahallelerindeki yayla evlerinden farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen D.G. ve A.M. operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, yayla evlerinden çalındığı belirlenen bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon, çay ve kahve makineleri, süpürge ve çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.

        Şüphelilerden D.G'nin kablo hırsızlığından da arandığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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