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Aydıncık'ta çiftçilere serada sebze hastalıkları eğitimi

İHA

Mersin'in Aydıncık ilçesinde serada sebze üretimi yapan çiftçilere yönelik sebze hastalıkları konusunda eğitim verildi.

Aydıncık'ta çiftçilere serada sebze hastalıkları eğitimi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde serada sebze üretimi yapan çiftçilere yönelik sebze hastalıkları konusunda eğitim verildi.
Karadere Mahallesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, Selçuk Üniversitesi Taşucu Meslek Yüksek Okulu'ndan Prof. Dr. Seral Yücel tarafından, özellikle ilçede yaygın olan seradaki salatalık ve patlıcanda sorun haline gelen fungal hastalıkları ve toprak solarizasyonu konusunda eğitim verildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personelinin de katıldığı etkinlikte, solarizasyon ve fumigasyon konusunda yapılan yanlış uygulamalar ele alındı. Program kapsamında, İl Müdürlüğü yetkilileri mevcut seralarda incelemelerde bulunurken, arazilerden toprak numuneleri alınarak analizlerinin yapılması için ilgili laboratuara yönlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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