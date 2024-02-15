Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek

Giuseppe Verdi'nin başyapıtı olarak anılan "Rigoletto" operasında etkinliğin dekor ve kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Berna Turhan İleri ve ışık tasarımını Tarı Deniz yapacak.

Rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği operada, MDOB orkestrası ve korosu da sahne alacak.

MDOB'un yazılı açıklamasına göre, orkestra şefliğini Andrea Francesso Solinas'ın yapacağı opera, 17 Şubat Cumartesi saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.