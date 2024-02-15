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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Rigoletto" operasını seyirciyle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:25
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Rigoletto" operasını sahneleyecek
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Rigoletto" operasını seyirciyle buluşturacak.

        MDOB'un yazılı açıklamasına göre, orkestra şefliğini Andrea Francesso Solinas'ın yapacağı opera, 17 Şubat Cumartesi saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.

        Rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği operada, MDOB orkestrası ve korosu da sahne alacak.

        Giuseppe Verdi'nin başyapıtı olarak anılan "Rigoletto" operasında etkinliğin dekor ve kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Berna Turhan İleri ve ışık tasarımını Tarı Deniz yapacak.

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