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        Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:43
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        Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, müşteki E.K'nin aracından cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında E.K'nin cep telefonunun sinyal bilgileri takip edilerek hırsızlığı yapan şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi.

        Operasyonla yakalanan M.İ'nin evinde ve iş yerinde çalıntı 19 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        E.K'nin de arasında olduğu 5 kişiye cep telefonları teslim edildi.

        Diğer telefonların da sahiplerine ulaştırılmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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