Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, müşteki E.K'nin aracından cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında E.K'nin cep telefonunun sinyal bilgileri takip edilerek hırsızlığı yapan şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi.
Operasyonla yakalanan M.İ'nin evinde ve iş yerinde çalıntı 19 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
E.K'nin de arasında olduğu 5 kişiye cep telefonları teslim edildi.
Diğer telefonların da sahiplerine ulaştırılmasına yönelik çalışma sürüyor.
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