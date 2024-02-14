Mersin'de, denizde hortum çıktı

Meteoroloji'nin uyardığı Mersin, yağışlı havanın etkisine girdi. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak etkili olurken, Silifke ilçesinde ise dolu yağışı görüldü. Tisan Adası açıklarında da hortum oluştu. Hortumun meydana geldiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.