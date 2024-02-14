Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de bakliyattan yapılan 120 çeşit yemek sergilendi

        Mersin'de, Dünya Bakliyat Günü etkinlikleri kapsamında bakliyattan 120 çeşit yemek yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de bakliyattan yapılan 120 çeşit yemek sergilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, Dünya Bakliyat Günü etkinlikleri kapsamında bakliyattan 120 çeşit yemek yapıldı.

        Mersin Ticaret Borsasınca bir otelde düzenlenen programda "Bakliyat Yemekleri Sergisi" hazırlandı.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek bakliyattan yapılan 120 çeşit yemek hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Pehlivan, etkinlikte, bakliyatın işlenmesi konusunda Mersin'in önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Kentteki firmaların faaliyetlerini ihracat odaklı sürdürdüğünü aktaran Pehlivan, "Bakliyat alanındaki yüzde 80-90 ihracat ilimizden gerçekleşiyor. Bu faaliyetler istihdamın ve yatırımların önünü açıyor." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bakliyat sektörünün kente büyük ekonomik hareketlilik kazandırdığını belirtti.

        Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de bakliyatın faydaları hakkında bilgi verdi.

        Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen de en büyük hedeflerinin bakliyat üretimi ve tüketiminin artması olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından katılımcılara bakliyattan yapılmış yemekler ikram edildi.

        Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal'ın da katıldığı etkinlikte, kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe de gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?

        Benzer Haberler

        Mersin'de, denizde hortum çıktı
        Mersin'de, denizde hortum çıktı
        Telefon tamircisi, cep telefonu hırsızlığından tutuklandı
        Telefon tamircisi, cep telefonu hırsızlığından tutuklandı
        Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu
        Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu
        Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
        Mersin'de 14 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah dairelerini dolduruyor
        Mersin'de 14 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah dairelerini dolduruyor
        Mersin'de denizde hortum oluştu
        Mersin'de denizde hortum oluştu