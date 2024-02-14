Mersin'de sağanak ve dolu etkili oldu
Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Mezitli ilçesinde de dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü.
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