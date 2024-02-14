Mersin'de denizde hortum oluştu
Mersin'in Silifke ilçesinde denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Akdeniz'in, Silifke ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
Hortumu gören balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
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