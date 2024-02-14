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        Mersin'de denizde hortum oluştu

        Mersin'in Silifke ilçesinde denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:27
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        Mersin'de denizde hortum oluştu
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        Mersin'in Silifke ilçesinde denizde oluşan hortum, balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Akdeniz'in, Silifke ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.

        Hortumu gören balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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