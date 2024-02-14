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        Mersin'de 14 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah dairelerini dolduruyor

        Mersin'de hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:54
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        Mersin'de 14 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah dairelerini dolduruyor
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        Mersin'de hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturuyor.

        Nikah tarihlerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen çok sayıda çift, Sevgililer Günü dolayısıyla kentteki evlendirme dairelerine başvurdu.

        Akdeniz Belediyesi evlendirme memuru Yunus Emre Yenipınar, 14 Şubat dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Bugün için çok sayıda talep aldıklarını aktaran Yenipınar, "20 çiftimizin nikahını kıyacağız. Sabah 9'da başladık, akşama kadar da devam edeceğiz. Bu özel günü çiftlerimiz adına ölümsüzleştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Evlilik kararı alan Bekir Yesin (28) ile Arzu Bağuç (28), belediyenin nikah salonundaki törende dünya evine girdi.

        Özel bir günde hayatlarını birleştirmek istediklerini dile getiren Yesin, 14 Şubat'ta evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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