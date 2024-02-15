Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adreslerde kazı yaparken kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.
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