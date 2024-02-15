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        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:20
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        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde kazı yaparken kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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