Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’ta yol çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’ta yol çalışması

İHA

Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’ta yol çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım ekipleri, ova, kırsal ve merkez mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Tarsus’un ova bölgesinde bulunan Mantaş Mahallesi, kırsalda yer alan Çakırlı Mahallesi ve merkezde yer alan Fahrettinpaşa Mahallesi’nde sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım, bakım ve onarım ekipleri, grup yolları başta olmak üzere 2020 yılı içinde bugüne kadar 70 kilometrenin üzerinde sathi asfalt kaplama çalışması yaparken, bu yıl için öngörülen 22 kilometre asfalt planının kat kat üstüne çıktı.

Mantaş yolunda asfaltlama
Tarsus’un güney bölgesinde ovaya uzanan ve Mantaş Mahallesinin ana arteri konumunda bulunan yolda Büyükşehir ekipleri, sathi kaplama çalışması uyguladı. Ovada bulunan diğer yerleşim yerinde yaşayan vatandaşların ve özellikle tarım sektöründe çalışan üreticilerin de sıklıkla kullandığı yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yol, zemin düzenleme çalışmasının ardından kaplanarak güvenli geçiş yapılır duruma getirildi.

ÇakırlıUlaş arasında 5 kilometrelik yola bakım
Ekipler, kırsalda yer alan Çakırlı Mahallesinde de asfaltlama çalışması yürüttü. Ulaş Mahallesi ile Çakırlı Mahallesi arasında kalan ve zemini oldukça kötü olması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların sorun yaşadıkları 5 kilometre uzunluğundaki yol, Büyükşehir ekipleri tarafından önce ıslah edildi, ardından sathi kaplama yapıldı.
Çakırlı Mahallesi Muhtarı Zekeriya Aksay, “Yollarımız oldukça kötü durumdaydı. Vatandaşlarımız alternatif yollar arıyordu gitmek için. Bu yolumuz Belen ve Karadiken mahallelerine de bağlanıyor. Bizim mahallemiz ortada kalıyor. Bu nedenle sıklıkla kullanılıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere tüm belediye personellerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Çakırlı Mahalle sakinlerinden Hasan Demirci de memnuniyetini dile getirerek, “Uzun zamandır kötü durumda olan yolumuz Büyükşehir ekipleri tarafından yapıldı, teşekkürler” şeklinde konuştu.

Fahrettinpaşa’da da asfalt çalışması
Tarsus’un dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan Fahrettinpaşa Mahallesi ile Bolatlı Mahallesinin sınırını oluşturan DSİ’ye ait sulama kanalına paralel uzanan 2 kilometrelik yolda da Büyükşehir ekipleri tarafından zemin ıslah ve sathi kaplama çalışması yürütüldü. Hayvan besiciliğinin de yapıldığı ve tarla mahsullerinin de taşındığı yolun oldukça kötü olan durumu, Büyükşehir’in asfaltlama çalışması sonucunda iyileştirildi.
Mahalle Muhtarı Nevzat Sain, mahallelerine geçtiğimiz dönemlerde yeterli hizmet gelmediğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Çalışmaları yerinde inceledi
Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Koordinatörü Ali Boltaç ise “Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü olarak 2020 yılında sorumluluk alanımızda 22 kilometre asfalt çalışması yapmayı planlıyorduk. Geldiğimiz nokta itibariyle şu an 70 kilometrenin üzerine çıkmış durumdayız. Başkanımız Vahap Seçer’in sunduğu imkanlarla gelecek yıl daha fazla noktaya ve daha geniş kesimlere asfalt hizmeti götürebilme adına şimdiden çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlardan toplanan vergileri, yine vatandaşlarımıza hizmet olarak ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'den İzmir'e yardım eli
YEREL HABERLER Mersin'den İzmir'e yardım eli
Yasa dışı bahise şafak operasyonu (2)
YEREL HABERLER Yasa dışı bahise şafak operasyonu (2)
Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman atışlarıyla başladı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: "Faaliyetimizin sayısı azaldı"
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası Skeet yarışmaları resmi antrenman ...
Tarsus’ta ‘Atatürk Treni’ müzeye dönüştürülerek halka açıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta ‘Atatürk Treni’ müzeye dönüştürülerek halka ...
Toroslar Belediyesi, 2. Kar Festivaline hazırlanıyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, 2. Kar Festivaline hazırlanıyor
MESKİ ihalelerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER MESKİ ihalelerine yoğun ilgi
Mersin Üniversitesi, Türkiye’deki en iyi 13’üncü üniversite oldu
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi, Türkiye’deki en iyi 13’üncü ...
Mersin'de belediyelerden coşkulu cumhuriyet kutlaması
YEREL HABERLER Mersin'de belediyelerden coşkulu cumhuriyet kutlaması
Yasadışı bahise şafak operasyonu
YEREL HABERLER Yasadışı bahise şafak operasyonu
"Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi", kadınların umudu oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi” ile tarımın ve üretimin ana aktörü olan kadınların da hayatı değişiyor
YEREL HABERLER "Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi", ...
Başkan Bozdoğan: “Sağlık çalışanlarına minnettarız”
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: “Sağlık çalışanlarına minnettarız”
Akdeniz Belediyesinden Melemez’e Atatürk Heykeli
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden Melemez’e Atatürk Heykeli
Mersinliler Cumhuriyet coşkusunu doyasıyla yaşadı
YEREL HABERLER Mersinliler Cumhuriyet coşkusunu doyasıyla yaşadı
Büyükşehir Belediyesinin çorba dağıtımı 2 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin çorba dağıtımı 2 Kasım’da ...
Seçer: “Hedef 1. Lige çıkmak”
YEREL HABERLER Seçer: “Hedef 1. Lige çıkmak”
Mersin’de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 33 gözaltı Mersin merkezli 2 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 14’ü ise adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Mersin’de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 33 ...
Erdemli’de iş makineleri cumhuriyet konvoyuna renk kattı
YEREL HABERLER Erdemli’de iş makineleri cumhuriyet konvoyuna renk ...
Tarsus’ta cumhuriyet coşkusu dolu dolu yaşandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta cumhuriyet coşkusu dolu dolu yaşandı
Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını Mersin’in dört bir yanında kutladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramını Mersin’in ...
Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında Cumhuriyet ...
Yağda kızartılan balık, proteinini kaybediyor
YEREL HABERLER Yağda kızartılan balık, proteinini kaybediyor
Yeşil aşığı Musa Eroğlu, heyelana karşı önlem istiyor
YEREL HABERLER Yeşil aşığı Musa Eroğlu, heyelana karşı önlem istiyor
Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 8 yaralı
Traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X