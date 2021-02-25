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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi personeline ‘Mahremiyet Eğitici Eğitimi’ verildi

İHA

Büyükşehir Belediyesi personeline ‘Mahremiyet Eğitici Eğitimi’ verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinde görev yapan psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci ve bu alanlarda uzmanlık yapan iç eğitmenlere sertifikalı Mahremiyet Eğitici Eğitimi veriliyor. Eğitim, Mersin Üniversitesi işbirliği ile yapılıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, sertifikalı Mahremiyet Eğitici Eğitimi alıyor. 2021 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile verilen eğitim 56 saat sürecek. Mersin Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen sertifikalı Mahremiyet Eğitici Eğitimi kapsamında, Aile ve Kriz, Özel Gereksinimli Çocuklar ile Ebeveynlik, Çocuk İstismarı ve Aile, Evliliğin Anatomisi, Çocuk ve Ergenle İletişim, Boşanma ve Tek Ebeveynlik, Aile Sağlığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadının İnsan Hakları konuları yer alıyor. Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak verilen eğitimin 28 saatlik kısmı tamamlandı.

İstismar tipleri anlatıldı
Programın ilk kısmında verilen Çocuk İstismarı ve Aile Eğitiminde, istismarın tanımı yapılarak; İstismar Tipleri, Lezyonlar, Yanıklar, Kırıklar, Munchausen by Proxy sendromu, Adli Bildirim Yükümlülükleri ile Çocukta Fiziksel, Cinsel, Duygusal İstismar, İhmal, Risk Faktörleri, Tedavi, İzlem ve Hukuksal Boyut konularına yer verildi.
Aile ve Kriz Eğitimi başlığı ile verilen eğitimde ise travma çeşitlerine değinildi. Eğitimde, Travmatik Yaşam Olayları ve Psikolojik Travma, Travma ve Nörobiyolojik Süreçler, Travma Bileşenleri, Travma Tepkileri, Akut Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Çocuklar ve Travma, Aile ve Kriz, Aile ve Psikolojik Sağlamlık konularına yer verildikten sonra konuyla ilgili olarak ailelere verilebilecek öneriler anlatıldı.

Gençlerin ihtiyacı olan ebeveyn tutum ve davranışları anlatıldı
Eğitim programının bir diğer önemli konu başlığı da Çocuk ve Ergenle İletişim oldu. Gençlerin İhtiyacı Olan Ebeveyn Tutum ve Davranışları, Ergenin Ailesinden İstedikleri; Zorlama İkna Et, Emretme Rica et, Hükmetme Paylaş, Kıyaslama Kabul Et, Sorgulama Anla, Nasihat Etme Model Ol konu başlıklarına yer verilen eğitimde, ebeveynlerin ergen çocukları ile sağlıklı iletişim kurabilmelerine yönelik önemli bilgiler verildi.
Evlenme ve Boşanma İstatistiklerinin verildiği Boşanma ve Tek Ebeveynlik başlıklı eğitimde ise Boşanma ve Çift İlişkisi, Evlilik Eş Modelleri, Aile Modelleri, İlişki Modelleri, Tek Ebeveynli Aile Tipleri, Tek Ebeveyn Babaların Karşılaştıkları Güçlükler, Tek Ebeveyn Annelerin Karşılaştıkları Güçlükler ve Kriz Kalıpları konularına yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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