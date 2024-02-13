Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda, Erdemli ve Mut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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