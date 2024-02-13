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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:19 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:48
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Erdemli ve Mut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, 1 kilo 88 gram esrar, 186 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kenevir tohumu, 2 bıçak, içime hazır esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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