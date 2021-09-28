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OSB Başkanı Tekli: "Mersin’in Süper Lig’de takımı olmalı"

İHA

OSB Başkanı Tekli: "Mersin’in Süper Lig’de takımı olmalı"

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin'in kent olarak süper ligde olduğunu belirterek, "Sporda da kentin takımlarından birinin mutlaka Süper Ligde olması gerekiyor" dedi.
Mersin Futbol Kulübü Başkanı Akgün Lülü, başkan yardımcıları Alpay Seyhan, Hakan Bozbey ve Emrah Altun, futbolcular ve teknik heyet ile birlikte MTOSB'yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Tekli, "Kentimiz süper ligde olan bir kent. Üretimi ile istihdam oranları ile ihracatı ile ödenen vergi miktarı ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyoruz. Böyle bir kentin ‘Süper Lig’de bir takımı olmaması oldukça üzücü. Vatanımız olarak gördüğümüz Mersin’in mutlaka ‘Süper Lig’de bir takımı olmalı. Ben de lise çağlarımda futbol oynadım. Futbolun amatör ruh ile başladığını en iyi bilenlerdenim. Mersin’in mutlaka süper ligde olması gerekiyor. Bu anlamda da birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi lazım. Amatör ruhu kaybetmeden profesyonelce hareket edildiği takdirde Mersin’in zirveye çıkacağından eminim" diye konuştu.
Mersin Futbol Kulübü Başkanı Akgün Lülü ise "Sabri Tekli başkanım her zaman Mersin İdmanyurdu yönetimlerinde yer alarak destek verdi. Mersin İdmanyurdu’nun Süper Lig’e çıkmasında büyük katkıları olan bir isim. Aynı zamanda şu anda İçel İdmanyurdu Başkan Vekili. Sadece futbol camiasında değil tüm Mersin’e fayda sağlayan bir yapı içerisinde olan Sabri Tekli başkanıma Mersin adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin sonunda Mersin Futbol Kulübü heyeti, MTOSB içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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