Çukurova Basketbol Kulübü - Sopron Basket: 50-75

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Vladimir Zanev, Veronika Vavrova, Amalia Marchis
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Holingsvorth 9, Fagbenle 4, Hayes, Bonner 10, January 5, Grigalauskyte, Jones 20
SOPRON BAKSET: Kunek 12, Fegyverneky 6, Magbegor 10, Varga, Stankovic, Czukor 3, Sitku, Sykes 18, Brooks 19, Borondy 7
1´İNCİ PERİYOT: 15-18
İLK YARI: 31-33
3´ÜNCÜ PERİYOT: 46-55
FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu ikinci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Sopron Basket'e 75-50 mağlup oldu. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-11-02 21:26:50
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