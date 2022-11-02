Çukurova Basketbol Kulübü - Sopron Basket: 50-75

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Vladimir Zanev, Veronika Vavrova, Amalia Marchis

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Holingsvorth 9, Fagbenle 4, Hayes, Bonner 10, January 5, Grigalauskyte, Jones 20

SOPRON BAKSET: Kunek 12, Fegyverneky 6, Magbegor 10, Varga, Stankovic, Czukor 3, Sitku, Sykes 18, Brooks 19, Borondy 7

1´İNCİ PERİYOT: 15-18

İLK YARI: 31-33

3´ÜNCÜ PERİYOT: 46-55

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu ikinci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Sopron Basket'e 75-50 mağlup oldu. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-11-02 21:26:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.