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Mersin’e doğalgazlı otobüsleri ile yolcu taşıyacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve daha çevreci otobüsler kullanmak üzere açtığı 73 araçlık ihaleyi kazanan Karsan, ihale kapsamında ilk 30 adetlik CNG (doğalgaz) yakıtlı Menarinibus Citymood’un teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Karsan tarafından teslim edilen araçların ağırlıklı olarak kadın şoförler tarafından kullanılacağı aktarıldı

Mersin’e doğalgazlı otobüsleri ile yolcu taşıyacak
HABERTURK.COM

Karsan, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 30 adet CNG yakıtlı Menarinibus Citymood’u teslim ettiğini açıkladı. Düzenlenen teslimat törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, ticaret odası temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Törende, temsili anahtarı alarak teslim edilen Menarinibus Citymood’ların ilk test sürüşünü gerçekleştiren Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karsan tarafından teslim edilen araçların ağırlıklı olarak kadın şoförler tarafından kullanılacağını dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve daha çevreci otobüsler kullanmak üzere açtığı 73 araçlık ihalesini kazanan Karsan, Mayıs ayı içerisinde 43 adet ve iş artışı ile birlikte Eylül ayında 14 adet 12 ve 18 metre uzunluğundaki toplam 57 adet CNG’li Menarinibus Citymood’u daha teslim etmeyi hedefliyor.

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "12 ve 18 metrelik CNG’li Menarinibus Citymood otobüslerimiz, şehrin tarihi dokusu ve mimarisiyle uyumlu şekilde hizmet vermeye başladı. Araçlarımızın büyük oranda kadın şöförler tarafından kullanılacak olması bizleri ayrıca sevindiriyor, araçlarımız emin ellerde. Menarinibus araçlarımızı, belediyemizin talepleri doğrultusunda yüksek teknolojiye sahip kamera ve kayıt sistemleri, çarpışma sensörleri, özellikle pandemi döneminde ihtiyacı daha da belirgin hale gelen temiz hava girişli yüksek kapasiteli sürücü ve yolcu klimaları ile donattık. Çok geçmeden kalan 57 aracı da aynı şekilde Mersin halkıyla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

12 metrelik doğalgazlı Menarinibus Citymood, tam alçak tabanlı yapısı, bağımsız ön süspansiyonu diyagnoz özellikli tam
dijital ekranı, otomatik şanzıman gibi özelliklere sahip. Menarinibus Citymood’un Euro 6 normlarına uygun 7.8 litre silindir hacmine sahip FPT CURSOR 8 CNG motorunun, kullanıcılarına 243 kW güç ve maksimum 1.300 Nm tork sunduğu belirtildi.

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