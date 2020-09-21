Süper Lig’in 2. haftasında A.Hatayspor ile oynayacak olan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlığı ve lisansı bulunmaması sebebiyle oynayamayan Yandaş, 68. dakikada Tolga Ciğerci’nin yerine dahil olarak ilk kez resmi bir müsabakada sarı-lacivertli formayı giydi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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