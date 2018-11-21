"Meryem Uzerli estetik bağımlısı oldu"

Rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle bir anda şöhreti yakalayan sonra da sinema ve dizi kariyerinde hızlı adımlarla yükselen Meryem Uzerli'nin Instagram paylaşımı yine çok konuşuldu. Uzerli'nin paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı