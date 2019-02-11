Meryem Uzerli kızı Lara'nın 5. yaşını kutladı

Giriş: 11.02.2019 - 09:08 | Güncelleme:  

Oyuncu Meryem Uzerli'nin kızı Lara 5. yaşına bastı. Uzerli, kızı Lara'nın yeni yaşını kutladı

  • 1Meryem Uzerli kızı Lara'nın 5. yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    Meryem Uzerli, 5. yaşına basan kızı Lara için Berlin’deki evlerinde doğum günü partisi düzenledi. 

  • 2Meryem Uzerli kızı Lara'nın 5. yaşını kutladı - Magazin haberleri
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    Uzerli, kızının yeni yaşını sürpriz bir parti ile kutladı. O anların sosyal medya hesabından paylaşan Uzerli'nin şıklığı ise dikkatlerden kaçmadı.

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  • 29Meryem Uzerli kızı Lara'nın 5. yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 33Meryem Uzerli kızı Lara'nın 5. yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 34Meryem Uzerli kızı Lara'nın 5. yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 36Meryem Uzerli kızı Lara'nın 5. yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 37Meryem Uzerli kızı Lara'nın 5. yaşını kutladı - Magazin haberleri
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  • 38Meryem Uzerli kızı Lara'nın 5. yaşını kutladı - Magazin haberleri
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