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Türk Metal Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde MESS'in teklifinin kabul edilmediği ve toplu iş sözleşmesi uyumazlık tutanağının tutulduğu belirtildi.

İşte yapılan o açıklama;

"Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası MESS arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine, bugün 7 Aralık 2021 Salı günü) MESS Genel Merkezinde devam edilmiştir.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 49 madde kabul edilmiş, 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta gelmektedir.

Sendikamız Türk Metal, bugüne kadar yürütülen bütün sözleşme müzakerelerinde olduğu gibi, bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışıyla hareket etmiş, çalışma barışını bozucu uzlaşmaz bir tavır ortaya koymamıştır. Türk Metal sözleşmenin masada bitirilmesi için elinden gelen çabayı ortaya koymuştur.

Ancak Sendikamızın bu duyarlı ve yapıcı yaklaşımı karşısında, ne yazık ki muhatabımız olan MESS bugün yapılan oturumda Sendikamızın kabul edemeyeceği bir ücret artışı teklifinde bulunmuştur. Sendikamızın teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 19,25, 2. yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmiştir.

Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır.

Ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, dövizdeki dalgalanmalar ve artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olan Sendikamız, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Sendikamız buna karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur.

Türk Metal Sendikası, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerine halel getirmemeye, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemeye kararlıdır.



Türk Metal, MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Türk Metal Sendikası, bundan sonraki süreçte etkili ve yaygın eylemlerinin sonuç alınıncaya kadar artarak devam edeceğini üyelerimize ve kamuoyuna ilan etmektedir."