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MESS'ten 1 Mayıs'ta 'Ben değil Biz' mesajı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS’in “Ben değil Biz” temalı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü filmi yayınlandı. Çalışma hayatına “ben değil biziz” anlayışla yaklaştıklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Çalışma arkadaşlarımızın bugünü ve yarınları için var gücümüzle çalışıyoruz, dünyanın en son teknolojilerini memlekete getirerek çalışma hayatını iyileştiriyoruz. Çalışma hayatına emek verenlerin bayramının coşku, umut ve en önemlisi sağlıkla kutlanmasını temenni ediyorum” dedi

MESS'ten 1 Mayıs'ta 'Ben değil Biz' mesajı
HABERTURK.COM

MESS’in “Ben değil Biz” temalı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü filmi yayınlandı. Film; çalışan, emekveren ve üretenlerin, Devletimiz ve Milletimiz ile bir olarak, ülkemizin geleceğini oluşturduğunu vurguluyor.

Filmde çocuklarının geleceği için umutları büyüten, hayalleri süsleyenlerin birlik mesajı #BizMayıs ile paylaşılıyor. Ayrıca üretimin yarınını şekillendiren MESS’in kurduğu dünyanın en büyük, en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te bulunan son teknolojiler ile çalışma hayatında dönüşüm işaret ediliyor.

MESS’in 250 lider üye şirketi ile 200 bin doğrudan, 1 milyondan fazla dolaylı istihdam yarattığını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada “Metali hayata dönüştüren ve ekonominin her alanına değer katan çalışma arkadaşlarımızın bugünü ve yarınları için var gücümüzle çalışıyoruz, dünyanın en son teknolojilerini ülkemize getirerek çalışma hayatını iyileştiriyoruz. Çocuklarımızın da geleceği için hayalleri yeşertiyoruz. Çalışma hayatına emek verenlerin bayramının coşku, umut ve en önemlisi sağlıkla kutlanmasını temenni ediyorum” dedi.

MESS’in 62 yıllık kurumsal birikimi ve 250 lider üye şirketi ile sanayide dönüşümün öncüsü olduğuna işaret eden Akkol şöyle devam etti: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün daha önce olduğu gibi emek ve dayanışmanın, beraberlik içerisinde yeniden şekillenmekte olan çalışma hayatımıza rehberlik etmesini diliyorum.”

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