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Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı: "Messi adında bir Marslı"

Lionel Messi'nin Katar'daki gösterişli oyunu ve Arjantin'i 2022 Dünya Kupası'nda finale taşıyan performansı dünya basınının manşetlerini süsledi. Arjantin-Hırvatistan maçı bu Dünya Kupası'nın en çok izlenen mücadelesi de oldu

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  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    Arjantin'le kazandığı Copa America zaferi sonrası Messi, gözünü kazanamadığı tek kupa olan Dünya Kupası'na dikti. Sürekli karşılaştırıldığı Pele'nin 3 kez, Maradona'nın ise 2 kez kazandığı kupaya ikinci kez bu kadar çok yaklaşan Messi, son şansını iyi değerlendirmek istiyor. 
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    Arjantin Milli Takımı'nda ilk kez bu kadar liderlik vasıflarıyla ön plana çıktığı bir turnuva geçiren Messi, milyonlarca hayranı ve onu hayattayken sürekli destekleyen vatandaşı Maradona için kupayı kaldırmak istiyor. 
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    Lionel Messi'nin Katar'daki gösterişli oyunu ve Arjantin'i 2022 Dünya Kupası'nda finale taşıyan performansı dünya basınının manşetlerini süsledi. İşte dünya basınında Arjantin'in zaferini anlatan manşet ve yorumlar:
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    TyC Sports: Messi, formunun zirvesinde: Gol, asist ve Dünya Kupası'nın büyük finaline bilet.

    Ole: Takım için tarihi maç: Messi ve Julian, Arjantin'i finale taşıyor.

    Clarin: Mükemmel bir simya! Scaloni'nin laboratuvarı ve Messi'nin büyüsü.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    Cronica: Deli! Arjantin, Messi ve soğukkanlı Julian Alvarez'in büyülü oyununun ardından Hırvatistan'ı mağlup etti.

    La Nacion: Messi'den bir şaheser!

    La Prensa: Álvarez'in 2, Messi'nin 1 golüyle Arjantin, 2022 finaline ulaştı.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    BU HAKEME KARŞI MÜMKÜN DEĞİLDİ

    La Razon: Messi'nin muhteşem oyunu ve Alvarez'in desteği, Arjantin'in kendisine rakip olmayan bir Hırvat'ı elemesine yardımcı oldu.

    HRT Sport: Arjantin, Rusya'ya misilleme yapıyor. Hırvatistan'ın hayalleri bitti.

    Vecernji: Arjantin çok güçlüydü ama neşelenin çocuklar! Cumartesi günü hep birlikte bronz kazanalım.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    Sportske Novosti: Skandal ceza. Messi ve hakem Orsato'ya karşı mümkün değildi.

    24 sata: Kupayı Lionel Messi'ye vermeye karar verdiyseniz, verin!

    Novi list: Penaltı değildi, Livakovic bir kalecinin yapmasına izin verilen şeyleri yaptı.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    ŞİMDİYE KADARKİ EN MUTLU GOLÜ

    Daily Mail: Messi zamanı geri alıyor ve Arjantin'i Dünya Kupası finaline gönderiyor.

    Sun: Ortalığı karıştıran...

    Mirror: Masterclass.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    Guardian: İlham veren Messi... Arjantin, Hırvatistan'ı geçerek finale gidiyor...

    Daily Star: Arjantin 'şimdiye kadarki en mutlu golü' attı ve Lionel Messi'nin Dünya Kupası hayaline yaklaşıyor.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    DUYGULARIN & FUTBOLUN KUTLAMASI

    Marca: Büyük Messi, Arjantin'i finale götürüyor.

    AS: Messi adında bir Marslı.

    Mundo Deportivo: 2022 Dünya Kupası'nda duyguların ve futbolun kutlaması.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    SİHİR YAPTI VE 4 REKOR DAHA KIRDI

    Gazzetta dello Sport: Bir peri masalı gecesi: Sihir yapıyor ve 4 rekor daha kırıyor.

    Corriere della Sera: Messi şovu Arjantin'i finale taşıyor.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    Tuttosport: Messi finalde 1 golle, Alvarez'e 1 asistle: Arjantin'in kaptanı olağanüstü.

    Corriere dello Sport: Muhteşem Messi ve Alvarez, Hırvatistan'ı eledi: Arjantin finale yükseldi.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    KRALİYET İKİLİSİ FİNALE TAŞIDI

    Blick: Lionel Messi ve Alvarez, karşı konulamaz: Kraliyet ikilisi Arjantin'i Dünya Kupası finaline taşıdı.

    Der Standard: Arjantin'in yeni bir rüya ikilisi var: Muhteşem bir Messi ve iki kez gol atan Alvarez.
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

    Kronenzeitung: Dünya Kupası hayali yaşıyor! Lionel Messi'nin Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanma hayalini gerçekleştirmek için sadece bir galibiyete ihtiyacı var!"
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı
  • Messi adında bir Marslı! Dünya basını Arjantin'in zaferinin mimarını manşetlere taşıdı

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