Arjantin'le kazandığı Copa America zaferi sonrası Messi, gözünü kazanamadığı tek kupa olan Dünya Kupası'na dikti. Sürekli karşılaştırıldığı Pele'nin 3 kez, Maradona'nın ise 2 kez kazandığı kupaya ikinci kez bu kadar çok yaklaşan Messi, son şansını iyi değerlendirmek istiyor.