Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'nin Ankaragücü'nü yenmesiyle küme düşen üçüncü takım olan Bursaspor'da Mesut Bakkal görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu dile getiren Bakkal şunları söyledi:



"Benim Bursaspor küme düşünce mazeret uyduracak hiçbir şeyim yok. Geldiğim son 7 haftalık periyot. Bizim de bunda payımız var, 2 galibiyetimiz, 3 beraberliğimiz var. İçerideki Göztepe ve Akhisar maçları bizi sekteye uğrattı. O kayıpların en az birini bekliyorduk."



"Çok büyük umutlarla faydalı olmaya gittim. Son ana kadar böyle gideceği belliydi. Payım kadar camiadan özür dilerim, fazlasını yapmam gerekirdi. 17 yıldır ligde çalışan teknik adam olarak 6-7 haftada Bursa maceram bitti, buna üzülüyorum ben."



"6-7 haftada yaşadıklarım hep bende kalacak. Camia büyük camia, başkan inanılmaz bir başkan. Nasıl olur derseniz bundan sonra, üzgünüm. Bu camiayı lige bırakma adına hevesliydim ama içerideki maçlarda kaybedilen puanlar bizi sekteye uğrattı. Fazla konuşmak bazı şeyleri geri getirmeyecek. Bu işte ne kadar suçum varsa, ne kadar kabahatliysek o kadar üzgünüm. Ben bunun içinden 6-7 hafta diye sıyrılamam, sıyrılmam da yanlış olur. Ama camiada yaşadıklarım hep içimde kalacak."



ÖZÜR DİLEDİ



"Özür diliyorum, daha faydalı olmalıydım. Daha fazlasını yapma imkanımız oluştu mu? Tartışılır. Üzgünüm. Belki de nasip buraya kadar. Bundan ötesi yok çünkü. Yok... Yok... Maçı da kolay oynadığımızı düşünmesin kimse. Zor bir maç oynadık, kırmızı kartlar... Bilgilendirmek için söylüyorum. Hayat devam ediyor. Geri geleceklerini düşünüyorum. Benim de sözleşmem bitiyor, ayrılıyorum. Çok fazlasını kaybettik bugün."



"Mazeret de üretmek istemiyorum. Konuştukça boş da oluyor şu an. Deşiyorsunuz, deşmekte de haklısınız. Benim burada konuştuklarım camiayı yaralar, o da bizim duruşumuza, kişiliğimiz, yönetime olan saygıma yakışmaz. İnsanlar dışarıdan biliyorlar ne yaşadığımızı."



"Camia olarak bazı şeyleri çok iyi irdelemek, iyi analiz etmek, neden, nasıl olduğuna cevapları iyi aramak gerekiyor. Bu kadar deneyimimle, hevesle gittiğim yerde benim 6-7 haftada Bursaspor kariyerim bitti. Yardımcı olmaya çalıştım, nasibimiz başka yerde belki de."