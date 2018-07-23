Mesut Özil: 'Alman gibi düşünüp çalışan, Türk gibi hisseden' yıldız

İlkay Gündoğan, Mesut Özil ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

29 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil, 5 ay önce Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a konuşmuş, "Alman gibi düşünüp çalışan, Türk gibi hisseden" bir kişi olduğunu söylemişti. Özil Almanya Milli Takımı'na Pazar günü sosyal medya hesaplarından yaptığı, başlarında "İki kalbim var. Biri Alman, diğer Türk" dediği uzun bir açıklamayla veda etti.

2014'te Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın en önemli oyuncularından biriydi Mesut Özil. 92 kez "Panzerlerin" formasını giydi, bu maçlarda fileleri 23 kez havalandırdı.

İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in kariyerinin dönüm noktalarını derledik.

Gelsenkirchen'de doğdu, Werder Bremen'de parladı

Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de Alman futbolunun en önemli kulüplerinden Schalke 04 ile bilinen Gelsenkirchen'de doğdu. Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünden olan ve Almanya'ya 1970'li yıllarda göç eden işçi Mustafa-Gülizar Özil çiftinin ikinci oğluydu.

Futbola henüz 7 yaşında Westfalia 04 Gelsenkirchen'te başladı. Teutonia Schalke-Nord, Falke Gelsenkirchen ve Rot-Weiss Essen'den sonra 2005'te henüz 17 yaşındayken babasının da ısrarıyla Schalke 04'e geçti Mesut Özil.

Ancak ofansif bir orta saha oyuncusu olarak Gelsenkirchen takımı Schalke 04'te değil, Werder Bremen'de parladı. Bu takımda iki sezonda 71 maçta, 13 gol attı. 2009'da Almanya Kupası'nı ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı,

Werder Bremen aynı yıl İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Shaktar Donetsk'e uzatmada 2-1 mağlup oldu.

Mesut Özil 2009'da Werder Bremen formasıyla

Ancak o sezonki müthiş performansı Mesut Özil'e, Avrupa'nın en başarılı kulübü Real Madrid'in kapılarını açtı. Werder Bremen, 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Mesut'u 18 milyon Euro'ya İspanyol devine sattı. Mesut Özil'in Werder Bremen formasıyla 2 sezonda toplam 108 maçta yaptığı asist sayısı 55'ti.

'Real Madrid'de ilk Türk'

Mesut Özil, imza töreninde o dönem takımı çalıştıran ünlü teknik direktör José Mourinho'nun ısrarı üzerine İspanyol devine gitme kararı aldığını belirterek, "Real Madrid'de forma giyecek ilk Türk olduğum için mutluyum" demişti.

Real Madrid'de forma giydiği 3 sezonda 105 maçta 19 gol attı Mesut.

2011'de İspanya Kupası'nı, 2012'de İspanya Ligi ile Süper Kupası'nı kazandı.

Mesut Özil ve Jose Mourinho

2013 yazında takımdan ayrılması da beklenmiyordu.

Ancak o dönem menajeri de olan babasının Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le yaptığı görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından transferin son gününde Arsenal ile sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübü Mesut için Real'e 42,5 Milyon Sterlin (47 Milyon Euro) ödedi ki, bu Arsenal'in tarihinde bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis bedeliydi.

'Tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu'

Mesut Özil böylece 3 kulübün bonservisi için ödediği toplam 70 Milyon Euro ile "tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu" ünvanının sahibi oldu.

Onu uzun süredir istediği bilinen Menajer Arsene Wenger'in yönetiminde Arsenal'deki ilk iki sezonunda İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandı.

Mesut Özil

Almanya'yı tercih edince hakaretlere maruz kalmıştı

2009 yılında Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nı kazanan Almanya'nın yıldızı olan Mesut Özil'in, A Milli Takım'da forma giymesi için Türkiye'den de davet aldığı biliniyor.

Mesut ise o yıl "Kendimi bir Alman gibi hissediyorum" diyerek tercihini Panzerlerden yana kullanmıştı. Bu kararı sonrası resmi internet sitesini, yoğun hakaret mesajları geldiği gerekçesiyle bir süre kapatmıştı.

Mesut'un Almanya formasıyla 2010'da dünya üçüncülüğü, 2014'te ise dünya şampiyonluğu var. 2010'da Almanya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği maçta attığı gole ise sevinmemişti.

Son 80 yılın en kötü Dünya Kupası ve artan eleştiriler

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla sonuçlanan olaylar zincirinin ilk halkası ise Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraftı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik siyasi eleştirilerin sıklıkla dile getirildiği Almanya'da, Mesut Özil'in bu tavrı tepki çekti.

Ancak Almanya Dünya Kupası'nda son 80 yılın en kötü sonucunu alıp turnuvaya ilk turda veda edince ona yönelik eleştiriler daha da arttı.

Mesut da Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama ile Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını kamuoyuna duyurdu.

Mesut Özil ve Oliver Bierhoof

Yıldız futbolcu açıklamasında bu süreçte Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in çok profesyonelce davrandığını ve kendisini dinlediğini; Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ve Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoof'un da kendisini savunduklarını da vurguladı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'i eleştirirken kullandığı şu sözler ise dikkat çekiciydi:

"Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim."

İstikameti bir gün Türkiye mi olacak?

Türkçe'ye de çevrilen "Futbolun Büyüsü" adlı kitapta hayat hikayesini anlatan Mesut Özil, Hürriyet gazetesine verdiği mülakatta, "Evde Türk kültürüyle büyüdük. Dışarıda, okulda, futboldaysa Alman kültürüyle. Böyle olunca ortaya benim gibi bir adam çıkıyor" demişti.

Yıldız futbolcu ayrıca Almanya Milli Takımı'nı seçme kararının Türkiye'ye karşı alınmış bir karar olmadığının altını çizmiş; Türkiye'yi kalbinde taşıdığını, kafasında bitirmediğini, kendisini Türkiye'ye ve Türk insanına kapamadığını vurgulamıştı.

Mesut Özil, 2014 Türkiye güzeli model ve oyuncu nişanlısı Amine Gülşe ile evlilik yolunda. Hatta bu yıl Çeşme'de bir villa aldığı da biliniyor.

Özellikle son 24 saattir yaşananlar sonrası ise birçok futbolseverin kafasında muhtemelen aynı soru var:

"Acaba Mesut bir gün Türkiye'de bir takımda forma giyer mi?"

Mesut Özil

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