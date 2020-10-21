Arsenal ve Mesut Özil arasındaki restleşme sürüyor. Arsenal oyuncusunun sözleşmesini feshetmek isterken Mesut kalan maaşını talep ediyor. Bunun sonucunda ilk hamle olarak Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Türk asıllı Alman yıldız, 25 kişilik Premier Lig kadrosundan da çıkarıldı.

Bu kararın ardından Mesut Özil, en az ocak ayına kadar maçlarda forma giyemeyecek.

Haftada 350 bin pound kazanan 32 yaşındaki Mesut'un sözleşmesi sezon sonundan bitecek.

Mesut Özil, 2013'te 50 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Arsenal'e transfer olmuştu.