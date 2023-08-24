Meteoroloji açıkladı! Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürecek.

Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 35° Trabzon Kısmen Güneşli 27° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.