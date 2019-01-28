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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Edirne, Çanakkale, Mersin, Osmaniye, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında ve Hatay çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönünden hafif ara sıra orta kuvvette Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) ve güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklenmektedir. Yerde mevcut yüksek miktardaki kar örtüsünün üzerine yoğun kar yağışları meydana geleceğinden, bölgede eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere yoğun kar yağışlı
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
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