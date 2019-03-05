Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Konya, Karaman ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın Doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 3°C, 13°C

Az bulutlu



ANKARA 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 7°C, 17°C

Az bulutlu



ANTALYA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve ve gece saatlerinde il geneli, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 3°C, 13°C

Parçalı az bulutlu



TRABZON 4°C, 14°C

Parçalı bulutlu



MUŞ -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı



GAZİANTEP 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı