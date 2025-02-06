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        Haberler Gündem Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı - Güncel haberler

        Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 23:39 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:39
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        Meteoroloji'den Marmara Denizi uyarısı
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        Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

        Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Marmara Denizi
        #fırtına
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