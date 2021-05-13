Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den açıklama! Türkiye'nin tamamı güneşli sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak.

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye'nin tamamı güneşli sıcaklıklar artıyor - Hava durumu
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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