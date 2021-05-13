Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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